Mit Flowerpower Fahrradfahren Auf die Bedürfnisse etwas größerer Kinder ab 4 Jahren ausgerichtet, ist das PUKY STEEL 16 das optimale Einsteigerrad unserer erfolgreichen Stahlserie. Ein ergonomischer Rahmen, das integrierte PUKY Sicherheitsset und ein kindgerechtes Bremssystem machen das PUKY STEEL 16 zum treuen Begleiter. Das PUKY Sicherheitsset umfasst Sicherheitslenkergriffe, ein geprüftes Lenkerpolster, einen geschlossenen Kettenkasten sowie Reflektoren vorne, hinten und an den Pedalen. Selbst der Klangkörper der Klingel ist so konzipiert, dass er nicht zu öffnen ist und keine Scharfen Kanten zum Vorschein kommen können. Die zusätzlich zu der Rücktrittbremse angebrachte V-Brake am Vorderrad ist leicht zu bedienen und bietet sicheres Bremsen nach aktuellem Standard. Der stabile Gepäckträger des PUKY STEEL 16 ist ebenfalls aus Stahl und fest mit dem Rahmen verbunden. Die stoßfeste Pulverbeschichtung sorgt für einen langanhaltend schönen Look des Kinderfahrrades. Kugelgelagerte Räder und Lenker garantieren Laufruhe und einen geringen Wartungsaufwand.

Steel 16" pink Default Farbe: nein Anzahl Gänge: stufenlos Gewicht: 9,5 kg Grundfarbe: rosa Hersteller: PUKY MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: Steel NOS: nein Rücktrittbremse: nein SP Connect: nein Straßenausstattung: nein Zulässiges Gesamtgewicht: 50 kg