PUKY STEEL 12 - Das Einsteiger-Fahrrad für Kinder ab 95cm Körpergröße Das STEEL 12 ist das kleinste Kinderfahrrad unserer PUKY Stahlserie und optimal auf die Bedürfnisse von Kindern ab 3 Jahren abgestimmt. Ergonomie, einfaches Handling und vor allem Sicherheit stehen bei unserem PUKY STEEL 12 an vorderster Stelle. So verfügt das STEEL 12 über eine Rücktrittbremse sowie eine kindgerechte V-Brake am Vorderrad. Der Bremsgriff ist leicht zu greifen und individuell einstellbar. Die Lenkerenden unseres STEEL 12 werden durch Sicherheitslenkergriffe entschärft, die zusätzlich seitliches Abrutschen verhindern. Räder, Pedale und Lenker sind beim PUKY STEEL 12 kugelgelagert und dadurch langlebig und wartungsarm. Ein tiefer Rahmeneinstieg erleichtert das Auf- und Absteigen. Um Schmutz und Verletzungen vorzubeugen ist der Kettenkasten des STEEL 12 vollständig geschlossen. So können Kinder nicht in den Antrieb fassen. Selbst die Klingel ist so entwickelt, dass der Klangkörper nicht zu öffnen ist und keine scharfen Kanten zu Tage kommen. Für kleinere Zuladung ist der Gepäckträger fest im Rahmen integriert. Die stoßfeste Pulverbeschichtung des PUKY STEEL erhält die Optik über einen langen Zeitraum. Das PUKY STEEL 12 ist in den Farben kiwi/weiß und lovely pink.

Steel 12 Ki12 grün Default Farbe: nein Anzahl Gänge: stufenlos Gewicht: 7,9 kg Grundfarbe: grün Hersteller: PUKY MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: Steel NOS: nein Onlinewarengruppe: online Rücktrittbremse: nein SP Connect: nein Straßenausstattung: nein Zulässiges Gesamtgewicht: 50 kg