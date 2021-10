Mit nur 6,30 kg das aktuell leichteste 18" Kinderfahrrad auf dem Markt Das PUKY S-PRO 18 bietet seinen Piloten dank seiner extrem leichten Bauteile wie dem ergonomischen Rahmen, der Gabel und der Kurbel absolute Kontrolle über das Fahrzeug. Ebenso der Bremsvorgang gestaltet sich, durch die einzig normgerechte V-Brake für Kinder, kontrolliert und sicher. Die Bremskraft wird dadurch optimal dosiert und gleichmäßig übertragen. Ab einem Alter von 5 Jahren oder einer Größe von 105 cm ist das PUKY S-PRO 18 der optimale Begleiter für sportliche Ausflüge. Druckstellen adé! - Der speziell für Kinder entwickelte Sattel ist höhenverstellbar und ohne störende Nähte auf der Satteldecke gefertigt. Rutschfeste RUKY Pedale mit integrierten Reflektoren garantieren viel Grip bei der Beschleunigung und schützen vor dem Abrutschen mit den Füßen. Apropos Schutz! - PUKY S-PRO 18 hat anstelle eines Kettenkastens einen stylischen HEBIE Chainlooper verbaut. Dieser schützt nicht nur vor den Griff in den Antrieb, sondern auch vor Schmutz an der Kleidung. Geliefert wird unser PUKY S-PRO 18 mit einem Seitenständer, einer Glocke und einstellbarem Ahead-Steuersatz. PUKY S-PRO 18 ist in den Farben silber-orange, silber-blau oder silber-berry bestellbar.

S-Pro 18-1 Alu 18 SiBl NF Bereifung: Luftbereifung Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Frontleuchte: nein Anzahl Gänge: 1 Gang Gewicht: 6,3 kg Grundfarbe: blau Hersteller: PUKY GmbH & Co. KG MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: LS-PRO NOS: nein Produktart: Kinderfahrrad Rückleuchte: nein Rücktrittbremse: nein Sattel: kindgerechter Sattel, schwarz Schutzbleche: nein Straßenausstattung: nein