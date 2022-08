Mit nur 5,90 kg das wohl aktuell leichteste 16" Kinderfahrrad auf dem Markt Der extrem leichte und ergonomische Rahmen des PUKY S-PRO 16 ist das Herzstück unseres kleinsten Streetracers aus der Serie. Die Gabel, Kurbel und die Sattelstütze sind ebenfalls aus Aluminium gefertigt, sodass das gesamte Bike nur 5,9 kg auf die Waage bringt. Ein weiterer, besonderer Punkt an unserem PUKY S-PRO 16 sind die weltweit einzigen, normgerechten V-Brakes für Kinder. Dabei wird der Bremsvorgang kindgerecht verzögert, um Stürze durch abruptes Anhalten zu vermeiden. Für perfekten Fahrkomfort haben unsere Konstrukteure einen speziell entwickelten Sattel, sowie einen einstellbaren Ahead-Steuersatz verbaut, um eine individuelle Sitzposition der Fahrerinnen und Fahrer einzustellen. Das PUKY S-PRO 16 ist für Kinder ab 4 Jahren und einer Körpergröße von 100 cm geeignet. Im Lieferumfang des S-PRO 16 sind neben dem Seitenständer und der Glocke auch die bekannten PUKY Sicherheitslenkergriffe und ein Reflektorenset inbegriffen. Der coole HEBIE Chainlooper spart nicht nur Gewicht, sondern schützt ebenso vor dem Griff in den Antrieb und vor Schmutz. PUKY S-PRO 16 steht somit für Spaß, Sportlichkeit und bewährte PUKY Qualität, welche über die gesetzlichen Normen hinaus von uns getestet wird. PUKY S-PRO 16 ist in den Farben silber-orange, silber-berry und silver-blau erhältlich.

LS-Pro 16-1 Alu 16 SiBl NF Bereifung: Luftbereifung Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Frontleuchte: nein Anzahl Gänge: 1 Gang Gewicht: 5,9 kg Grundfarbe: blau Hersteller: PUKY GmbH & Co. KG MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: LS-PRO NOS: nein Produktart: Kinderfahrrad Rückleuchte: nein Rücktrittbremse: nein Sattel: kindgerechter Sattel, schwarz Schutzbleche: nein SP Connect: nein Straßenausstattung: nein