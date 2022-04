Der Allrounder PUKY CYKE 24-8 ACTIVE ist für alle Kids ab 8 Jahren oder 130 cm Körpergröße der ideale Begleiter. Gewappnet mit vollständiger StVZO Ausstattung, ergonomischer Geometrie und vielen Leichtbauteilen ist der Weg zur Schule oder die längere Fahrradtour, ohne Große Anstrengung zu bewältigen. Die Shimano 8-Gang Kettenschaltung ermöglicht den Fahrerinnen und Fahrern ein breites Spektrum an Optionen, Berge zu erklimmen oder Tempo auf gerader Strecke aufzunehmen. Gebremst wird das CYKE 24-8 ACTIVE durch zwei kräftige V-Brakes, welche das Bike sicher zum Stehen bringen. PUKY CYKE 24-8 ACTIVE ist zudem mit hochwertigen HEBIE Steckschutzblechen und Anti Rutsch Pedalen bestückt, was den sportlichen Charakter des modernen Bikes unterstreichen. Der Shimano Nabendynamo treibt den LED-Frontscheinwerfer mit An/Aus-Automatik, sowie das LED-Rücklicht mit Standlichtfunktion zuverlässig an. Reflexstreifen auf den Reifen sorgen, genau wie das Reflektoren-Set, für gute Sichtbarkeit in der Dunkelheit. PUKY CYKE 24-8 ACTIVE ist in der Farbe fresh-blue erhältlich.

Cyke 24-8 Un24 bl 8GA Default Farbe: nein Durchläufer: nein Anzahl Gänge: 8 Gang Gewicht **: 11,6 kg Grundfarbe: blau Hersteller: PUKY MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: Cyke NOS: nein Rücktrittbremse: nein SP Connect: nein Straßenausstattung: nein Zulässiges Gesamtgewicht: 60 kg