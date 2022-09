PUKY CYKE 20-7 ACTIVE Das PUKY CYKE 20-7 ACTIVE ist ein leichtes Fahrrad für die Stadt. Der Alu-Rahmen ist ideal für kurze und mittlere Strecken. Die 7-Gang Kettenschaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, den Gang an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Die leichten Aluminium Komponenten sorgen für ein geringes Gewicht und eine gute Performance. Das Fahrrad hat eine STVZO- Ausstattung und ist mit hochwertigen HEBIE Steckschutzblechen, Stollenreifen mit Reflexstreifen und einer FIDLOCK Twist Bike Base Rahmenhalterung ausgestattet. Das PUKY CYKE 20-7 ACTIVE ist Made in Germany und bietet Ihnen eine LED Frontscheinwerfer und Rücklicht für sicheres Fahren in der Dunkelheit.

CYKE 20 7Gang türkis Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Anzahl Gänge: 3 Gang Gewicht: 9,9 kg Grundfarbe: blau Hersteller: PUKY GmbH & Co. KG Laufradgröße (Zoll): 20 Produktart: Jugendfahrrad Rücktrittbremse: nein Straßenausstattung: ja Zulässiges Gesamtgewicht: 60 kg