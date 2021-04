"Achtung, Achtung - hier kommt die Polizei" Die kleinen sind jetzt im neuen original Polizei-Fahrzeug-Look mit dabei. Nur bei den original BACHTENKIRCH POLIZEI-Kinderfahrrädern sind die Deko-Streifen aus reflektirendem Stickermaterial. Das sieht nicht nur cool aus sondern ist auch im Sinne der Polizei ziemlich sicher. Jedes POLIZEI-Kinderfahrrad hat Aluminiumfelgen, Gepäckträger und zur optimalen Anpassung an die jeweilige Körpergröße einen verstellbaren Sattel und Lenker. Die kleinen 12" POLIZEI-Kinderräder mit dem klassischen und tiefen U-Type-Rahmen sorgen für einen sehr sicheren und bequemen Auf- und Abstieg. Die "großen" 16" und 18" Fahrrädchen sind durch den Wave-Rahmen (mit dem Querrohr) stabilisiert. Serienmäßig vollwertig und sicher ausgestattet - mit allem was ein gutes Kinderfahrrad ausmacht: o Rücktrittbremsnabe o Alu-Vorderradbremse (V-Brake bei 16" und 18") o Front- und Rück- Reflektor o Glocke, Vorbaupolster o rundum geschlossener Kettenkasten o Kantenschutz an den Schutzblechenden o Tretlager "DINKY" von THUN (Made in Germany)

Polizei 16 si Rh29 1G Farbrichtung: silber Felge: Aluminium Felgen Gabel: Starre Gabel Gewicht: ca.12,8 Kg Lenker: Kinderlenker Produktart: Kinderfahrrad Sattel: Kindersattel Sonstiges: Seitenständer