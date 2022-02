MINI-MOUNTAINBIKE PART OF THE FAMILY Dort draußen, da wartet ein großes Abenteuer. Fahrrad fahren ist der erste Schritt in Richtung Unabhängigkeit und das Rad ist nicht nur ein Gegenstand, sondern der beste Freund, der große Bruder, ein Teil der Familie. Zum Einsatz kommen leichte Aluminium-Rahmen, kindgerechte Komponenten und auf die Anatomie des Kindes ausgerichtete technische Feinheiten.

Wild Cross Kn24 or Rh31cm 7K Bereifung: IMPAC RIDGEPAC Bremse hinten: Ergonomic Alloy TEKTRO TS325-A with V-Brake 837-102mm Bremse: Ergonomic Alloy TEKTRO TS325-A with V-Brake 837-102mm Kassette: SHIMANO MF-TZ510-7 14-28T Default Farbe: nein Farbrichtung: orange Felge: KTM YOUTH 24" alloy CNC 24H Felge hinten: KTM Youth, Alloy, 24H (24") Gabel: Light unicrown aluminium 24" Anzahl Gänge: 7 Gang Gewicht: 9,8 kg Grundfarbe: blau Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): KT-A11R alloy ball bearing 24 H clean bolt Kette: KMC Z7 Lenker: KTM YOUTH alloy 40 riser wide 560mm Lenkergrife: KTM YOUTH 184 MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: Wild Nabe/Schaltungsart: Shimano Tourney RD-TY200-SS Speichennippel: DT Brass NOS: nein Onlinewarengruppe: online Pedale: KTM YOUTH ball bearing Produktart: Jugendfahrrad Rahmen: 24" Light K1241, high quality aluminium tubes, full integrated Reifengröße (ETRTO): 50-507 Reifengröße (Zoll): 24 x 2,0 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: KTM YOUTH 27.2 Sattel: KTM YOUTH MTB Schalthebel: SHIMANO SL-RV200-7R easy shift Speichen: stainless steel spokes Steuersatz: KTM 1 1/8" press fit with 10mm conical spacer Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SAMOX Alloy 127mm 34Z Vorbau: KTM YOUTH 50mm 7° Nabe: KT-A1GF alloy ball bearing 24 H clean bolt Zulässiges Gesamtgewicht: 60 kg