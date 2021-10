Der hitzebehandelte 6061er Aluminiumrahmen des Acid 200 ist genau so hochwertig und haltbar wie der unserer Mountainbikes für Erwachsene - dank dem speziell geformten Unterrohr, das exakt auf die Statur junger Fahrer zugeschnitten wurde, zeigt er sich überaus leicht und stabil. Auch die V-Bremsen am Vorder- und Hinterrad funktioniern so wie die am Bike von Mama oder Papa. Und weil sich Unfälle auf dem Weg zum Bike Profi kaum vermeiden lassen, kann man das Schaltauge ganz einfach wechseln - so muss nach einem Sturz nicht gleich der ganze Rahmen getauscht werden.

Acid 200 Bereifung: CUBE IMPAC Smartpac Kassette: SunRace MFM300; 7-Speed / 13-34T Schalthebel: Shimano SL-RS45 7 Kurbelgarnitur: Samox, 36T, 127mm with Chainguard, Alu