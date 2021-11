Zarena St Ju24 we Rh32cm Trap7 Gg Bereifung : STYX Ace of Pace TrailSkin Kassette: Shimano SM-7C25 Durchläufer: nein Dynamo : Shimano Nabendynamo farbe: weiß-brombeer Felgen: STYX Alloy Black 24" Frontleuchte: Fuxon DHL F15 PRO Gabel : SR Suntour XCT-JR 24" soft Anzahl Gänge: 7 Gang Grundfarbe: weiß Hersteller: ZEG HR Nabe: 7-Gang Rücktrittbremsnabe Innenlager : Cartridge 52-EN Kette : KMC B1 Klingel: Nuvo NH-B405 Lenker: Kalloy HB-RB11-ENM Lenkergriffe : VELO VLG-172 MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: Zarena Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT RD-M8000-GS Shadow Plus NOS: nein Pedale : Wellgo 968DU Produktart: Jugendfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Unisex Big Sloping Tig Welding Reifengröße (Zoll): 24 x 1,75 Rückleuchte: Fuxon ML-009 Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Kalloy XC-68C Sattelstütze : SP-368, 31,6x250mm Sattel : Justek 1704JRN Schutzbleche : SUNNY WHEEL, SW-FI-117 Schlauch: Kenda AV Schalthebel: Shimano Nexus SL-C3000-7 Ständer: Standwell MA-030J Steuersatz : CH-281TCBW, 1 1/8" Ahead Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: ProWheel PRA-115 38T Vorbau: Kalloy AS-601 Nabe (Vorderrad): Shimano DH C3000 1N Zulässiges Gesamtgewicht: 115 kg

