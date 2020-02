Ebike, Stromer ST1 Platinum black zu verkaufen, E-Bike

Beschreibung

Stromer ST1 Platinum black zu verkaufen

Gut gepflegt, wie ein neues E-Bike

Ich verkaufe meinen schwarzen Stromer ST1 Platinum



Das wurde 2018 in Betrieb genommen und ist erst 2.639 Kilometer gefahren, es ist in neuwertigem Zustand.



Die Größe des Fahrradrahmens beträgt 16,5 Zoll und eignet sich für 160 bis 180 cm große Personen. (Ich habe eine Höhe von 176 cm und das Fahrrad passt perfekt).



Das Fahrrad ist mit einem Mountain 33 Motor ausgestattet und unterstützt eine Geschwindigkeit von bis zu 40 km / h.



Das Fahrrad hat einen Gangwechsel mit 21 Gängen.



Der Mountain 33-Motor leistet 500 Watt und erzeugt ein Drehmoment von 40 Nm.



Es ist daher für Bergfahrten und den Anhängerbetrieb geeignet und hat ein um 10 Nm höheres Drehmoment als der Power 48-Motor.



Das Fahrrad ist mit einer goldenen Batterie ausgestattet, die mit 36 ​​V / 14,5 Ah betrieben wird und eine Kapazität von 522 Wh hat.



Der Akku hat derzeit einen Stromverbrauch von 95%, was für eine Laufleistung von 50 bis 80 km (je nach eingestellter Leistungsstufe) ausreicht.



Lieferumfang: 1 Ladegerät mit Adapterstecker, damit der Akku auch außerhalb des Fahrrads geladen werden kann, Fahrzeugausweis, Schlüssel für das Batteriefach.



Kontaktieren Sie mich, wenn Sie interessiert sind