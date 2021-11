Es wird wild! Das LIL'BUDDY ist unsere Hommage an die verrückten Fahrräder und Minibikes der 70er Jahre, die aufgrund ihres extremen Fahrspaßes weithin beliebt waren. Komm ganz nah an dieses Fahrrad, es ist dein bester Freund, Homie und Bro - alles in einem!

Lil Buddy Orange Bosch CX Akku: 500 Wh Gabel: Lil Buddy Fork