Es gibt kein anderes E-Bike mit dieser Fahrqualität, Reichweite und Leistung bei einem Gewicht, das so gering ist, dass es noch leicht zu tragen ist. Das Turbo Vado SL 4.0 ST eignet sich am besten für Workouts, Fahrten jenseits ausgetretener Pfade und Last-Minute-Abenteuer. Alles, was du tun musst, ist aufzusteigen und loszufahren. Extra helle, integrierte Lichter vorne und hinten sorgen dafür, besser zu sehen und gesehen zu werden. Außerdem rollen die Pathfinder Reifen schnell und mit viel Grip sowohl auf, als auch abseits befestigter Wege.

VADO SL 4.0 ST CSTUMBR/SILREFL Akku: Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh Gabel: Rigid full aluminum disc, Boost(TM) 12x110mm, front- rack-compatible Sattelstütze: Specialized, alloy, 2-bolt, 12.5mm offset, 27.2mm Sattel: Bridge Sport, Steel rails, 155mm