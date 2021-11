Das Sirrus X ist deine Eintrittskarte, um mehr zu fahren und an Orte zu gelangen, die du nie für möglich gehalten hättest. Es ist ein komfortables und potentes Rad, das dich dazu inspirieren wird, mehr zu fahren als jemals zuvor. Mit großvolumigeren Reifen, die mehr Sicherheit vermitteln, einer etwas aufrechteren Sitzposition, einem super intuitiven Einfachantrieb und vielen Halterungen für Gepäckträger und Schutzbleche ist es mehr als nur ein solider Partner auf dem Asphalt. Mit einer vertikalen Nachgiebigkeit von 20 mm bietet die Future Shock 1.5 nicht nur ein ruhigeres, komfortableres Fahrverhalten, sondern verringert auch die Ermüdung und erhöht die Geschwindigkeit in unwegsamem Gelände. Die verbaute Carbon-Gabel und der A1 SL-Aluminiumrahmen machen dieses Rad noch einmal 0,8 kg leichter als das 3.0-Modell. Der Shimano Deore 12-fach Antrieb mit großer Bandbreite bietet leichte und präzise Schaltperformance. Gepäckträger am Heck und DRYTECH Schutzbleche Helle, integrierte Front- und Heckbeleuchtung, um besser zu sehen und gesehen zu werden

SIRRUS X 4.0 EQ OAKGRNMET/BLKR Cassette: Sunrace csmz800 12-Speed 11-51 Frontlicht: HERMANS HTRACE BLACK PRO 200 LM Gabel: SPECIALIZED FACT9 FUTURE SHOCK FEDERUNG Gepäckträger: SIRRUS EQ RACK RACKTIME 15 KG Kurbel: Forged Aluminium 2-Piece 40T Rücklicht: Hermans H-Trace Mini Schalthebel: Shimano Deore M6100 12-Speed