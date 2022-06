Kein Weg zu weit, keine Straße zu unwegsam - das Inissio Gravel garantiert grenzenlosen Fahrspaß dank breiter, gripstarker Reifen sowie dem hochwertigen Carbonrahmen. Robust, schnell, geländegängig: Als Zwitter zwischen Cross- und Endurance-Bike ist das Gravel-Roadbike Inissio Gravel unglaublich vielseitig und auf Querfeldein-Touren gern gesehener Gast. Ganz egal, ob Straße, Wiese oder Kies: Mit ihm als Allrounder bist du auf verschiedensten Untergründen sicher unterwegs, dank Reifenfreiheit von bis zu 40 mm. Zudem bietet das Gravel-Rennrad die Möglichkeit, Schutzbleche anzubringen, was es für Pendler interessant macht. Mit verbautem Gepäckträger eignet sich das Inissio Gravel auch ideal als Reiserad.

Simplon Inissio Gravel HE 53 cm 22G GRX600 Bereifung: Schwalbe G-One Allround Microskin TLE Reifen Einsatz: Gravel Felge: DT Swiss G 1800 SPLINE Systemlaufradsatz 12 mm Thru Axle Gewicht **: 10,03 kg Gepäckträger: Racktime Systemgepäckträger Reifenart: Faltreifen Sattel: Selle Italia X3 Sattel Schutzbleche: Wingee Schutzbleche Schalthebel: SHIMANO GRX 800