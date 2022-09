SCOTT SUB CROSS 10 LADY BIKE Das SCOTT SUB Cross 10 schreibt Komfort und Benutzerfreundlichkeit groß: Perfekt für Touren und den täglichen Einkauf. Mit Remote Lockout-Hebel-Federgabel und Syncros-Komponenten ist das SUB Cross bestens für alle deine Ausflüge ausgestattet.

Sub Cross Da28 ro L Trap 30K Bereifung: Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI Bremse hinten: Shimano MT201 / Hydr. Disc Bremse: Shimano MT201 / Hydr. Disc Bremsscheibe hinten: Shimano SM-RT10 CL / 160 mm Bremsscheibe: Shimano SM-RT10 CL / 160 mm Kassette: Shimano CS-HG500-10, 11-32 T Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Felge: Syncros X-20 Disc / 32H / black Felge hinten: Syncros X-20 Disc / 32H / black Gabel: SR Suntour NCX RL / Remote Lockout / 63mm travel Anzahl Gänge: 30 Gang Gewicht: 12,7 kg Grundfarbe: rosa Hersteller: SCOTT Nabe (Hinterrad): Shimano FH-M4050 CL Innenlager: Shimano BB-MT800 / 68mm shell Kette: KMC X10-1 Lenker: Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9° bend / Lady: 660mm/15° bend Nabe/Schaltungsart: Shimano XT RD-T8000-SGS / Shadow Type / 30 Speed NOS: nein Pedale: Feimin FP-873-ZU Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Sub Cross Alloy 6061 / Custom Butted tubing / Internal cable routing / Sub Cross Men/Lady Geometry / Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black Sattel: Syncros UC2.5 / UC3.0W Schalthebel: Shimano Deore SL-M6000-10 / R-fire plus 2 / w/gear indicator Speichen: 15g / stainless / black Steuersatz: Syncros OE Press Fit / 1 1/8", OD 50mm / ID 44mm Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: Shimano FC-T8000 / 48x36x26 / w/CG Umwerfer: Shimano Deore FD-T6010 / 34.9mm Vorbau: Syncros 3.0 / 7° / Black Nabe: Formula CL51 Zulässiges Gesamtgewicht: 128 kg