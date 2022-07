Bosch Performance Line CX Smart System 85Nm / 750Wh-Akku / eBike Flow App / ordentliche Lichtanlage Der zuverlässige Begleiter für sportive Touren oder Radreisen ist das KTM MACINA CROSS LFC. Vortriebsunterstützung liefert der aktuellste Bosch Performance Line CX Antrieb an diesem E-Bike. Gefertigt wird der KTM Rahmen aus Aluminium und integriert den großen Bosch Power Tube Akku komplett in das Unterrohr. Vorteil ist eine schöne Silhouette und bestmöglicher Schutz der Power-Tube-Batterie gegen ungewollte Einflüsse. Die Batterieeinheit bleibt mit wenigen Handgriffen entnehmbar. Ein Plus an Reichweite verspricht der neueste Bosch Akku Standard. Eine bessere Zuladungsbilanz wird außerdem erreicht, dank des minimierten Systemgewichtes der jüngsten Bosch Performance Line CX Generation.

Mac.Cross LFC 750Wh H28 RH51 GP 10K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 750 Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE Smart Sam Perf RT Addix/SCHWALBE Smart Sam Perf RT Addix Bremse hinten: SHIMANO MT200 / MT200 2-Piston Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: SHIMANO EM300 CL 160 magnet Bremsscheibe: SHIMANO RT30 CL 180 Kassette: SHIMANO LG600-10 / 11-43 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Frontleuchte: B&M Lumotec MYC LED 50Lux Gabel: Suntour NX1 coil LO 63mm Anzahl Gänge: 10 Gang Eigengewicht : ca. 25,5 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Wingee alloy fender- rails (plattform option) Grundfarbe: grün Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO Deore M6000 CL 32H 135-5QR Kette: SHIMANO LG500 Lenker: KTM Comp low rizer 640mm Lenkergriffe: ERGON GP30 SD with Barend MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Motor: Bosch PerformanceLine CX Smart-S 85Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ NOS: nein Pedale: MTB-Pedal VP-195E alloy Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Macina Trekking Offroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2930 Reifengröße (ETRTO): 44-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 1,625 Schloss: ABUS integrated battery lock (X-Plus key) SMART SYSTEM Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: KTM Line JD-SC99 - 34,9mm Sattelstütze: KTM Comp 30.9/350 Sattel: SELLE ROYAL Essenza Athletic Schaltungsart: 10-Gang Kettenschaltung Schutzbleche: Racktime Alu 52mm B&M Xeltec Schlauch: SCHWALBE AV21F - 54/75-584 - A40mm/SCHWALBE AV21F - 54/75-584 - A40mm Schalthebel: SHIMANO Deore M5130-10 LG display SP Connect: nein Speichen: DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black Ständer: KTM 28" adjust Steuersatz: ACROS AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: KTM Comp ISIS 170mm Q16 Satori UP2 A-head Vorbau,: KTM Line 20° internal Nabe: SHIMANO Deore M6000 CL 32H 100-5QR zulässiges Gesamtgewicht: 143 kg Such-Merkmale: Diamant, Kettenschaltung