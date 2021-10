Es ist lässig aber du kannst dich immer darauf verlassen: Unser Roam Disc ist für all die kleinen Abenteuer gebaut. Folge einfach deinem Weg, egal wo er dich hinführt. Mit der - dank Mountainbike-Lenker - souveränen Sitzposition und seinem leichten ALUXX-Aluminiumrahmen kombiniert das Roam Disc das Beste von Mountainbike und Rennrad. Die Federgabel sorgt für mehr Komfort und Kontrolle. Außerdem hat es kräftige Scheibenbremsen und haltbare Komponenten, sodass es locker auch auf holprigen Straßen Einiges wegstecken kann. Seine leicht laufenden 28-Zoll-Laufräder fühlen sich auf asphaltierten Straßen ebenso wohl, wie auf losen Wegen, was das Roam Disc zu einer guten Wahl für deine Abenteuer von der Stadt in die Natur macht.

Roam 2 Disc Silver Gabel: SUNTOUR NEX FEDERGABEL Modelljahr: 2017 Schaltung: Shimano Acera 3x9