Lassen Sie das Abenteuer (wieder) beginnen Nicht umdrehen, wenn die Straße endet. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Entdecken und erkunden Sie. Ergreifen Sie Gelegenheiten beim Schopfe und erforschen Sie ein neues Universum. Crosshill, das erste Schotterfahrrad von Lapierre, ist eine Einladung zum Abenteuer: vom Asphalt auf die Pisten. Keine Angst vor Regen, Pfützen oder Sturm. Das Crosshill ist Freude pur, komfortabel und einfach zu bedienen mit seiner Einfach-Kettenschaltung und den Scheibenbremsen. Das Crosshill wurde entwickelt, um zu reisen. Und um Spaß zu haben.

CROSSHILL Er28 gr Rh46cm Diam 22K Bereifung: WTB RIDDLER 700x37c TAN WALL DUAL DNA COMPOUND TCS ARAMID BEAD Bremse hinten: SHIMANO GRX RX600 Hydraulic Flatmount 160 mm DISC Bremse: SHIMANO GRX RX600 Hydraulic Flatmount 160 mm DISC Kassette: SHIMANO HG70011 11-34T Default Farbe: nein Felge: MAVIC XC621 32H 700c 622-21c Felge hinten: MAVIC XC621, 32H, 700C, 622-21C Gabel: LAPIERRE CARBON BLADES, ALLOY STEERER, 12MM THRU AXLE Anzahl Gänge: 22 Gang Grundfarbe: grau Hersteller: GHOST-Bikes GmbH Nabe (Hinterrad): LAPIERRE CENTERLOCK 32H 12mm E-THRU AXLE Innenlager: SHIMANO external cups Kette: KMC X11 SILVER/GREY 1/2"x11/128" W/ CL566R LINK Lenker: LAPIERRE ALLOY GRAVEL BAR 16DEG DROP FLARE XS/SM = 42 cm, MED = 44 cm, LG/XL= 46 cm Lenkergrife: LAPIERRE ELASTOMER TAPE BLACK/SHOCK PROOF, 3mm THICK MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: CROSSHILL Nabe/Schaltungsart: SHIMANO GRX FD-RX810, W/BAND ADAPTOR NOS: nein Pedale: STEEL CAGE NW-91K Produktart: Erwachsenenfahrrad Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: LAPIERRE ALLOY STEALTH DROPPER POST Ø: 27.2mm L: 350mm O/S:12mm Sattel: SELLE ROYAL VIVO CO BRANDED SADDLE Schalthebel: SHIMANO GRX ST-RX600 2x11s SP Connect: nein Steuersatz: FSA ORBIT NO.57B SEMI-integrated Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SHIMANO GRX FC-RX600 46/30T, 170 mm- XS/SM, 172.5 mm -Med, 175 mm-LG/XL Umwerfer: SHIMANO GRX FD-RX810 SHADOW PLUS 11s Vorbau: LAPIERRE ALLOY Ø: 31.8mm R:6° L: XS/SM =90mm, MED = 100mm, LG = 110mm, XL = 120mm Nabe: LAPIERRE CENTERLOCK 32H 12mm E-THRU AXLE