Cervelo, CERVÉLO P5 SIX ULTEGRA DI2 8050 56 CM

CERVÉLO P5 SIX ULTEGRA DI2 8050 56 CM

Beschreibung

CERVÉLO P5 SIX ULTEGRA DI2 8050

54CM / 21"

M-GRÖßE

Rahmen

Cervelo-Rahmen aus Vollcarbon P5 SIX

Gabelung

Cervelo-Gabel aus Vollcarbon P5 SIX

Bremse

MAGUTA RT 6

Schalthebel

Shimano Dura-Ace Di2 SW-R9160, 11-Gang

Verschiebungs-System

Shimano Ultegra 8050 11-Gang

Kurbelsatz

Shimano Ultegra 52/36

Ritzel

Shimano CS-R8000, 11-28

Kette

Shimano CN-HG701, 11-Gang

Getriebeübersetzung



vorne: 52/36, hinten: 11-28

Tretlager



BBB Bodenstück BBO-72, PF30, mit Gewinde

Kopfhörer



FSA IST2 1-1/8 X 1-1/8"

Stamm



3T Aduro

Lenker



3T Aduro

Sattel



ISM PS 1.0

Sattelstütze



Cervelo Carbon Aero-Schiene einstellen

Radsatz



Mavic-Kosmische Elite

Reifen



Mavic Yksion Elite 700 x 25c

Radgröße



28”