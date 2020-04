Topstone He70 gn LG



Bereifung: WTB Riddler TCS Light, 700 x 37c, tubeless ready

Bremsscheibe hinten: 161 / Centerlock

Bremsscheibe vorne: 160 / Centerlock

Bremsentyp: Hydraulische Scheibenbremse

Einsatzbereich: Sport & Fitness

Felgen: WTB KOM Light i23 TCS, 28h, tubeless ready

Gabel: All-New, BallisTec Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, integrated crown race

Grundfarbe: grün

Nabe (Hinterrad): Formula RXC-400, 12x142 centerlock

Innenlager: Cannondale Alloy PressFit30

Kette: Shimano HG601, 11-speed

Lenker: Cannondale 3, butted 6061 alloy, 16 deg flare drop

Lenkergriffe: Cannondale Grip Bar Tape w/Gel, 3.5mm

Nabe/Schaltungsart: Shimano Ultegra RX GS Shadow Plus

Produktart: Herrenfahrrad

Rahmenbezeichnung Herstel: All-New, BallisTec Carbon, Kingpin suspension system, Directline internal cable routing

Rücktrittbremse: nein

Sattelstütze: Cannondale 2, carbon, 27.2 x 350mm

Schalthebel: Shimano Ultegra hydro disc, 2x11

Steuersatz: Integrated, 1.5" lower to 1-1/8" upper w/ reducer, 25mm Alloy top cap

Terrain: Wald & Wiesen

Topographie - Profil: Mittlere Anstiege

Kurbelgarnitur: Cannondale 1, BB30a, FSA rings, 46/30

Umwerfer: Shimano Ultegra, braze-on

Satori UP2 A-head Vorbau,: Cannondale 2, 6061 alloy, 31.8, 6°

Nabe (Vorderrad): Formula CL-712, 12x100 centerlock