Regenschirm, Smartphone, fu¨r Schnappschu¨sse noch den Selfie-Stick mit Teleskopfunktion - offenbar gehen viele Entwicklungen in Richtung mehr Tragbarkeit. Auch beim Fahrrad ist das nicht anders. Als funktionelles Mobilitäts-Tool wird das Link D8 zu Ihrem täglichen Reisebegleiter, sei es einfach nur auf dem Rad oder in Kombination mit Bussen, Zu¨gen oder Autos. Shimano® Claris 8-Gang-Kettenschaltung, mit der Sie mu¨helos die ganze Stadt erkunden können Andros(TM) Stem fu¨r werkzeuglose, schnelle Einstellung der Sitzposition Heller Valo(TM) 2-Frontscheinwerfer, angetrieben vom Panasonic-Nabendynamo Big Apple-Reifen von Schwalbe® mit Kevlar-Pannenschutz und komfortablen 50 mm Reifenbreite In 10 Sekunden so kompakt gefaltet, dass es unter den Schreibtisch passt Magnetix(TM) 2.0 sorgt dafu¨r, dass das Rad zusammengefaltet bleibt

TERN Faltrad "Link D8" Mod. 20 Cassette: 11-32T, 8 spd Faltmass: 38 × 79 × 72 cm (15 × 31,1 × 28,3 in) Felgen: Doublewall aluminum 20" Frontlicht: Tern Valo, integrated, 41 lux/150 lumens Gewicht: 12,1 kg (2 Körpergröße bis: 190 cm Körpergröße von: 141 cm Kurbel: Forged 6061 aluminum crank arms, hand-polished Reifen: Schwalbe Big Apple, 50-406, puncture protection, Reflex Reifengröße: 50-406 (20 x 2.00) Rücklicht: Opt: Deluxe LED Schalthebel: Shimano, 1 x 8 spd, trigger Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg