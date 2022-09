Futura Fold I-R8 Belt 400Wh 20 Gr Rh52 8NR Akkuoption: 500Wh zzgl. 200EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 400 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: SCHWALBE Big Apple, 50-406, RaceGuard Bremshebel hinten: SHIMANO BL-MT201 Bremshebel: SHIMANO BL-MT201 Bremse hinten: SHIMANO MT200 Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: SHIMANO SM-RT10 / 160mm Bremsscheibe: SHIMANO SM-RT10 / 160mm Kassette: GATES ® CDX 22T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: MACH1 650 Felge hinten: MACH1 650 Frontleuchte: HERCULES, FH 40, LED, bis zu 40 Lux Gabel: AL 6061, starr, 1.5" Anzahl Gänge: 8 Gang Gewicht: 22 kg Eigengewicht : ca. 22 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: i-RACK, Systemträger, mit Federklappe Grundfarbe: anthrazit Hersteller: HERCULES Nabe (Hinterrad): SHIMANO Nexus 8-Gang, Rücktrittbremse Kettenschutz: Hosenschutzring GATES ® Kette: GATES ® CDX Belt Lenker: Trekking AL, 31.8 mm, 15° backsweep Lenkergriffe: Ergo, mit integrierter Klemmung MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Futura Motor: Bosch ActiveLine PLUS - 50Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus 8-Gang, Rücktrittbremse NOS: nein Pedale: VP-F55, faltbar Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Fold Urban R10-Series, Powertube, AL 6061 Reifengröße (ETRTO): 50-406 Reifengröße (Zoll): 20 x 2.00 Schloss: ABUS Batterieschloss, mit Plus-Zylinder Rückleuchte: Gepäckträgerrücklicht R121, LED Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: QR, black Sattelstütze: KALLOY SP-DC1, AL, 350 mm, Ø30,9 mm Sattel: SELLE ROYAL LookIn Relaxed Schaltungsart: 8-Gang Nabenschaltung Rücktritt Schutzbleche: Curana Apollo 60, AL Schlauch: SCHWALBE AV 7 Schalthebel: SHIMANO Revoshifter SP Connect: nein Speichen: Niro, schwarz, 2 mm Ständer: Massload CL-KA56, Zweibein Steuersatz: integrated Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SAMOX EC38 Satori UP2 A-head Vorbau,: AL, verstellbar, 90 mm, mit "All Up" Höhenverstellung, 150 mm Nabe: SHIMANO TX505, Schnellspanner, Centerlock Zahnriemen: GATES ® CDX zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg Such-Merkmale: Wave, Nabenschaltung, Riemen, RT Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg

