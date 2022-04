Bosch Performance Line 65Nm / 500Wh-Akku / Gates Riemen / ordentliche Lichtanlage / i-Rack Gepäckträger Mit seinem wegweisenden Design sorgt das Futura Fold für Aufsehen. Die glatten Formen des Aluminiumrahmens sorgen für eine perfekte Integration von 500Wh Akku und Bosch Performance Line Motor und einen kaum sichtbaren Übergang zwischen den zwei per Klappscharnier verbundenen Rahmenteilen. Der Lenker lässt sich mit einem Griff um 15 cm in der Höhe verstellen, womit das Bike an unterschiedlich große Fahrer angepasst werden kann; dank Lichtanlage und Systemgepäckträger ist es ohne Einschränkungen als Alltagsrad nutzbar. Stadtmenschen, die in Hausflur oder Keller wenig Stellfläche haben, profitieren besonders von der Falt-Funktion des mit Scheibenbremsen ausgestatteten Modells, das mit 8-Gang-Getriebenabe und Riemenantrieb besonders wartungsarm ist.

Futura Fold I-R8 400Wh 20 Sw Rh52 8NR Akkuoption: 500Wh zzgl. 200EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 500 Akku-Kapazität (Ah): 11 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE Big Apple, 50-406, RaceGuard Bremshebel hinten: SHIMANO BL-MT201 Bremshebel: SHIMANO BL-MT201 Bremse hinten: SHIMANO MT200 Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: SHIMANO SM-RT10 / 160mm Bremsscheibe: SHIMANO SM-RT10 / 160mm Kassette: SHIMANO 18T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: MACH1 650 Felge hinten: MACH1 650 Frontleuchte: HERCULES, FH 40, LED, bis zu 40 Lux Gabel: AL 6061, starr, 1.5" Anzahl Gänge: 8 Gang Gewicht: 22 kg Eigengewicht : ca. 22 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: i-RACK, Systemträger, mit Federklappe Grundfarbe: schwarz Hersteller: HERCULES Nabe (Hinterrad): SHIMANO Nexus 8-Gang, Rücktrittbremse Kettenschutz: HEBIE Kette: KMC Z610 Lenker: Trekking AL, 31.8 mm, 15° backsweep Lenkergriffe: Ergo, mit integrierter Klemmung Ladegerät: Bosch 2A MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Futura Motor: Bosch ActiveLine PLUS - 50Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus 8-Gang, Rücktrittbremse NOS: nein Pedale: VP-F55, faltbar Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Fold Urban R10-Series, Powertube, AL 6061 Reifengröße (ETRTO): 50-406 Reifengröße (Zoll): 20 x 2.00 Schloss (separat erhältli: ABUS Batterieschloss, mit Plus-Zylinder Rückleuchte: Gepäckträgerrücklicht R121, LED Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: QR, black Sattelstütze: KALLOY SP-DC1, AL, 350 mm, Ø30,9 mm Sattel: SELLE ROYAL LookIn Relaxed Schaltungsart: 8-Gang Nabenschaltung Rücktritt Schutzbleche: Curana Apollo 60, AL Schlauch: SCHWALBE AV 7 Schalthebel: SHIMANO Revoshifter SP Connect: nein Speichen: Niro, schwarz, 2 mm Ständer: Massload CL-KA56, Zweibein Steuersatz: integrated Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SAMOX EC38 Satori UP2 A-head Vorbau,: AL, verstellbar, 90 mm, mit "All Up" Höhenverstellung, 150 mm Nabe: SHIMANO TX505, Schnellspanner, Centerlock zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg Such-Merkmale: Wave, Nabenschaltung, Kette, RT Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg