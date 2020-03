URWAHN | Stadtfuchs Commuter Stahlrahmen 11G GPS

Beschreibung

URWAHN I STADTFUCHS - DER URBANE PENDLER



Speziell für den täglichen und uneingeschränkten Einsatz in der Stadt konzipiert, erweist sich dieser formschöne Alleskönner als perfekter Begleiter, um die Hürden des urbanen Dschungels auf kurzer und langer Distanz zu meistern.



Der innovative Stahlrahmen unseres Stadtfuchs ist an die rasanten Bedingungen im Stadtverkehr angepasst und vereint die Aspekte der Ergonomie, Funktion und Sicherheit. Das Resultat dieser Komposition ist ein neuartiger Hinterbau, der das Hinterrad elastisch aufhängt und Fahrbahnunebenheiten zu Gunsten des Fahrkomforts kompensiert. Das formschlüssige integrierte und autark gespeiste LED-System macht die Nacht zum Tag und wird funktional durch ein fest in den Rahmen integriertes GPS-Trackingsystem ergänzt.

Ausgestattet mit einem wartungsarmen Gates Carbon Drive CDX System und einer 11-Gang Nabenschaltung, erfolgt der Vortrieb zu Gunsten eines jeden Commuters geräuschlos, kompromisslos und temporeich, während die hydraulischen Scheibenbremssysteme kraftvoll und zuverlässig verzögern. Zahlreiche technische Raffinessen, darunter die interne Zugverlegung, die integrierte Sattelklemme und Schutzblech-/Gepäckträgeraufnahmen als auch die exzentrische Aufhängung des Tretlagers, runden diesen Performer ab und versüßen euch das Leben beim Commuten durch das urbane Gefilde.



Ganz nebenbei wird der Rahmen unseres Stadtfuchs ganzheitlich in Deutschland entwickelt und produziert. Jedes ausgewilderte Exemplar fördert die regionale Wertschöpfung und trägt nachhaltig zur umweltbewussten Mobilität bei.



JETZT 3.349 € statt UVP 3.999 €



*Bei dem hier aufgeführten Exemplar handelt es sich um einen Vorführer aus dem Modelljahr 2018. Dieser wurde für etwaige Präsentationen auf Messe und Events herangezogen und befindet sich sowohl technisch und auch äußerlich in einem neuwertigen und fahrbereiten Zustand.