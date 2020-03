URWAHN | Platzhirsch E-Bike Stahl Commuter, E-Bike

Beschreibung

Der majestätischer Platzhirsch strotzt nur so vor Kraft und macht seinem Namen alle Ehre. Mit seinen elektrischen Hinterläufen behauptet der Purist alle Hürden des urbanen Dschungels. Die organische Form des Stahlrahmens garantiert spürbaren Fahrkomfort und verleiht dem Platzhirsch eine unverwechselbare Optik - ein einzigartiger Augenschmaus!



Der präzise Elektroantrieb passt sich deinem Fahrstil an und zaubert dir dank starker 40 Nm Drehmoment am Hinterrad ein breites Lächeln ins Gesicht. Für die mittlere Distanz genügt dem elektrifizierten Alleskönner ein dezent in das Unterrohr integrierter Akku mit einer Reichweite von bis zu 80 km. Auf längeren Streifzügen durch das urbane Territorium kann optional ein Range Extender mit einer Reichweite von bis zu 60 km zugeschaltet werden. Navigiert wird der Platzhirsch zeitgemäß digital über eine App, während aufkommende Gefahren über die hellleuchtenden LED-Scheinwerfer (StVZO-konform) direkt in Visier genommen werden.



Ganz nebenbei wird der Rahmen unseres Platzhirsch ganzheitlich in Deutschland entwickelt und produziert. Jedes ausgewilderte Exemplar fördert die regionale Wertschöpfung und trägt nachhaltig zur umweltbewussten Mobilität bei.