Das UBN Five. Gemacht für die Stadt. Das UBN Five ist das ideale Stadt-Bike, bei dem Sie auf das gewisse Extra nicht verzichten müssen. Mit dem leichten und leisen Antriebssystem Ride 60 von Fazua gelangen Sie mühelos von A nach B, während das dynamische Fahrerlebnis stets im Vordergrund steht. Dank innovativer Bedienung und zahlreicher Connectivity-Features sind Sie auch technisch ganz vorn mit dabei. Voll vernetzt setzt das UBN Five neue Maßstäbe in der E-Bike-Welt.

Riese und Müller UBN Five touring Rh51 Akku: Fazua Energy 430 Wh Bereifung: Schwalbe Marathon Supreme 42-622 Display: Fazua LED Hub Gewicht **: 19,7 kg Motortyp: Fazua Ride 60 Nm Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg