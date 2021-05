Bosch Performance Line 65Nm / 500Wh-Akku / zul. Gesamtgewicht 180kg / leistungsstarke Lichtanlage / i-Rack Gepäckträger / Schwalbe Bereifung Mit satten 180 Kilo zulässigem Gesamtgewicht ist das Strong EVO 10 perfekt zugeschnitten auf stattliche Fahrerinnen und Fahrer sowie Tourenbiker, die mit viel Gepäck unterwegs sind. Eine gute Wahl ist in beiden Fällen der schubstarke Bosch Performance Line, der mit hohem Drehmoment das Anfahren ebenso erleichtert wie die Bewältigung steiler Anstiege und dabei auch auf flüssige Trittfrequenzen sensibel reagiert. Mit drei Varianten von 400 bis 625 Wattstunden lässt sich der in den Rahmen integrierte Akku punktgenau auf die Nutzungsintensität abstimmen. Eine sensibel ansprechende Luftfedergabel sorgt für hohen Komfort. . Mit standfesten Shimano-Scheibenbremsen und 10-Gang-Kettenschaltung sind funktionelle Komponenten an Bord, so auch die superhelle Lichtanlage und ein solider Systemgepäckträger.

Strong Evo 10 500Wh D28 SwGr Rh45 Wa 10K Akkuoption: 625Wh zzgl. 200EUR/400Wh abzgl. 200EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: PowerTube 500 Horizontal Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Energizer Plus Performance Green Guard Bremshebel hinten: Shimano BL-MT402-3A Bremshebel: Shimano BL-MT402-3A Bremse hinten: Shimano BR-MT410 Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: Shimano RT-EM300/180mm/Center lock Bremsscheibe: Shimano SM-RT30/180mm/Center lock Kassette: Shimano Deore CS-M4100-10 11-42T Display: BOSCH Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: RYDE Andra 25 Disc Felge hinten: RYDE Andra 25 Disc Frontleuchte: Fuxon FF-100 EB, 100 Lux mit Tagfahrlicht und Sensor Gabel: SR Suntour NCX-D DS LO AIR CTS Anzahl Gänge: 10 Gang Eigengewicht : ca. 24,3 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: i-RACK II Systemgepäckträger Grundfarbe: schwarz Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): Shimano Acera FH-M3050QR Kettenschutz: Horn Catena Kette: KMC E10S Lenker: Zecure Lenkergriffe: Ergon GP-10L MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Strong Motor: Bosch PerformanceLine 65Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus NOS: nein Pedale: Zecure Produktart: Unisexfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Aluminium 6061 Reifengröße (ETRTO): 50-622 Schloss: Axa Victory Rückleuchte: Fuxon RZ-100 EB Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Zecure Sattel: Zecure Schaltungsart: 10-Gang Kettenschaltung Schutzbleche: SKS PET A60 S Schalthebel: Shimano Deore SL-M4100-R Rapidfire Plus Ständer: Pletscher Comp Flex 40 Steuersatz: semi-integrated Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: FSA CK-220 (GEN3) Satori UP2 A-head Vorbau,: Zecure, verstellbar Nabe (Vorderrad): Shimano Acera HB-MT400-B zulässiges Gesamtgewicht: 180 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 180 kg