Das Bestseller-Modell zum attraktiven Preis Im klassischen Trekking-Look gehalten, bietet das Solero SL 24 alles, was im man im Alltag und auf Touren benötigt - vom soliden Systemgepäckträger über die LED-Beleuchtung mit Standlicht vorne wie hinten bis zur breit gespreizten Kettenschaltung mit 3x8 Gängen. Eine stoßdämpfenden Federgabel sorgt für Komfort; die Sitzhaltung ist nicht zuletzt durch die sportliche Lenkerform auf zügige Touren abgestimmt. Das in drei Rahmenvarianten verfügbare Trekkingbike in mehreren Farbvarianten erhältlich; gerade an der mattschwarzen Version fallen die stylischen roten Farbakzente auf.

Solero SL D28 Sw Rh55 Wa 24K Bereifung: VeeTire City Cruz mit Reflexstreifen Kassette: Shimano CS-HG200-8 12-32T Default Farbe: nein Durchläufer: nein Dynamo: Shimano Nabendynamo Felge: DBM-2 Frontleuchte: Fuxon DHL-F125SL mit Standlicht und Schalter Gabel: SR Suntour CR 7V Federgabel Anzahl Gänge: 24 Gang Gewicht: 16,9 kg Gepäckträger: Standwell SW-KM003SJB Grundfarbe: schwarz Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): Formula OV 30 8R Kettenschutz: C-106A Lenker: Kalloy HB-411-ENC Lenkergriffe: Velo VLG-1115AD2 MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: Solero Nabe/Schaltungsart: Shimano Tourney RD-TX800 NOS: nein Pedale: Wellgo 883DU Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Aluminium 7005 Reifengröße (ETRTO): 44-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 1,625 Rückleuchte: Fuxon R-20 mit Standlicht Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Kalloy XC-63-1C Sattelstütze: Aluminium, 10 mm Offset Sattel: Selle Royal Essenza Plus Relaxed Schutzbleche: SKS, Pet A53 MK Schlauch: VeeTire DV (EP) Schalthebel: Shimano ST-EF500 Ständer: Standwell SW-MA002J Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: Shimano Tourney FC-TY301 Umwerfer: Shimano Tourney FD-TY510 Satori UP2 A-head Vorbau,: Kalloy AL-822, verstellbar Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg