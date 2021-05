Bosch Active Line Plus 50Nm / 400Wh-Akku / ordentliche Lichtanlage / i-Rack Gepäckträger Als ansprechend motorisiertes und wartungsarm ausgestattetes Touren-E-Bike macht das Solero EVO 8F auf sich aufmerksam. Der Bosch Active Line Plus überzeugt mit leichtem Lauf und harmonischem Ansprechverhalten; durch die drei angebotenen Akkugrößen - 400, 500 und 625 Wh - lässt sich das Rad punktgenau auf den jeweiligen Einsatzzweck abstimmen. Die 8-Gang-Nabe mit geringem Pflegeaufwand steht für jahrelange problemlose Funktion; hier in der Version mit Freilauf verbaut, ergibt sich zusammen mit den starken Scheibenbremsen ein durchaus sportlicher Charakter. Der in drei Varianten verfügbare Rahmen gefällt mit innenliegendem Akku samt bequem erreichbarer Ladebuchse; im Alltag bewähren sich die LED-Lichtanlage und der solide rahmenfeste Systemgepäckträger.

Solero EVO 8F 400Wh D28 Sw Rh45 Wa 8NF Akkuoption: 500Wh zzgl. 200EUR/625Wh zzgl. 400EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: PowerTube 400 Horizontal Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Supero Optima Safe, pannensicher Bremshebel hinten: Shimano BL-MT201 Bremshebel: Shimano BL-MT201 Bremse hinten: Shimano BR-MT200 Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: Shimano RT-EM300/160mm/Center lock Bremsscheibe: Shimano SM-RT30/180mm/Center lock Kassette: Shimano Nexus SM-8S31 Display: BOSCH Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: DDM-2 Felge hinten: DDM-2 Frontleuchte: Fuxon FS-50 EB, 50 Lux Gabel: SR Suntour NEX-E25 DS CTS Anzahl Gänge: 8 Gang Eigengewicht : ca. 27 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready Grundfarbe: schwarz Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): Shimano SG-C6001-8D Kettenschutz: Horn Catena Kette: KMC Z1EHX Narrow Lenker: Aluminium 31.8mm, 37° back sweep Lenkergriffe: PEGASUS MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Ready: ja Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Solero Motor: Bosch ActiveLine PLUS - 50Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus SG-C6001-8D NOS: nein Pedale: Wellgo C-157 Produktart: Unisexfahrrad Reifengröße (ETRTO): 47-622 Schloss: Axa Victory Rückleuchte: Fuxon R-232 EB LED Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium, 10 mm Offset Sattel: Selle Royal Essenza Plus Relaxed Schaltungsart: 8-Gang Nabenschaltung Freilauf Schutzbleche: SKS PET A56/A55 MK Schalthebel: Shimano Nexus SL-C6000-8 Black Version Ständer: ja Steuersatz: semi-integrated Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: FSA CK-220 (GEN3) Satori UP2 A-head Vorbau,: Aluminium, höhen- und winkelverstellbar Nabe (Vorderrad): Shimano Acera HB-MT400-B zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg