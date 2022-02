Solero E8F Plus Da28 dbl Rh55cm Wave Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerPack 500 Gepäckträgerakku Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Gepäckträger Bereifung: Supero Optima Safe, mit Reflexstreifen und Bremshebel hinten: Tektro HD-T280 Bremshebel: Tektro HD-T280 Bremse: Tektro HD-T280 Bremsscheibe hinten: 160 mm Bremsscheibe: 180 mm / 6-Bolt Kassette: Shimano SM-8S31,18T Connected ready: ja Default Farbe: nein Display: BOSCH Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: DDM-2 Frontleuchte: Fuxon FS-50 EB, 50 Lux, LED Gabel: SR Suntour NEX-E25 DS Anzahl Gänge: 8 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: MonkeyLoad ready Grundfarbe: blau Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): Shimano Nexus SG-C6001-8D Kette: KMC Z1EHX Narrow Lenker: Aluminium 25.4 mm Lenkergrife: PEGASUS MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: ja Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Solero Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus SG-C6001 NOS: nein Pedale: Wellgo C-157 Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Aluminium 6061 Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 2,00 Schloss (separat erhältli: AXA Victory Rückleuchte: Fuxon R-232 EB LED Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium, 10 mm Offset Sattel: Selle Royal Essenza Plus Schutzbleche: SKS PET A60 Schalthebel: Shimano Nexus SL-C6000-8 Revo Shifter SP Connect: nein Steuersatz: semi-integrated Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: FSA CK-220 (GEN3) Vorbau: Aluminium, verstellbar Nabe: Formula CL-51QR Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2022

Kategorie City- oder Urban-Bike

City- oder Urban-Bike veröffentlicht am 2022-02-01T20:24:53+0000

Fahrrad-Marke Pegasus