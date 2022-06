KOMFORTABLER TIEFEINSTEIGER FÜR MAXIMALEN FAHRSPASS Harmonisch und sportlich zugleich unterstützt der Bosch Active Line Plus Antrieb und macht das Fahren im Sattel des Solero E8F Plus zum Genuss. Neben dem formschönen Design mit elegantem Rahmengepäckträger bietet der sichere und komfortable Tiefeinsteiger eine rundum zuverlässige Ausstattung mit der robusten Shimano Nexus 8-Gang-Nabe, hydraulischen Scheibenbremsen, pannengeschützten Reifen und LED-Lichtanlage.

Solero E8F Plus Da28 petrol Rh55cm Wave 8N Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerPack 500 Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Gepäckträger Bereifung: SUPERO Optima Safe, pannensicher Bremshebel hinten: MAGURA HS11 Bremshebel: MAGURA HS-11 Bremse hinten: MAGURA HS-11 Bremse: MAGURA HS-11 Kassette: SHIMANO Nexus SM-8S31 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: DBM-2 Felge hinten: DBM-2 Frontleuchte: FUXON FS-50 EB, 50 Lux mit Standlichtfunktion Gabel: SR SUNTOUR NEX E25 Federgabel einstellbar Anzahl Gänge: 8 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready Grundfarbe: blau Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): SHIMANO SG-C6001-8V Kettenschutz: HORN Catena Kette: KMC Z1EHX Narrow Lenker: Aluminium 25.4mm, 37° back sweep Lenkergrife: PEGASUS MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Ready: ja Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Solero Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano SG-C6001-8V NOS: nein Onlinewarengruppe: online Pedale: wellgo C-157 Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Aluminium 6061 Reifengröße (ETRTO): 44-622 Schloss: AXA Victory Rückleuchte: FUXON R-232 EB LED Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium, 10 mm Offset Sattel: SELLE ROYAL Essenza Plus Relaxed Schutzbleche: SKS PET A53 MK Schalthebel: SHIMANO Nexus SL-C6000-8 Revo Shifter SP Connect: nein Ständer: ja Steuersatz: Semi Integriert Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: FSA CK-220 (GEN3) Vorbau: Aluminium, höhen- und winkelverstellbar Nabe: FORMULA OV-31FQR Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg