Orbea Urban Gain Carbon E-Bike 250Wh Edition , E-Bike

Beschreibung

E-BIKE | ORBEA URBAN GAIN CARBON MAHLE EBIKEMOTION SONDERAUFBAU



Speziell für den täglichen und uneingeschränkten Einsatz in der Stadt konzipiert, erweist sich dieser elektrische Zeitgenosse als perfekter Begleiter, um die Hürden des urbanen Dschungels auf kurzer und langer Distanz zu meistern.



Das Gain wurde für wurde für eine entspannte und erlebnisreiche Fahrt mit elektrischer Unterstützung konzipiert. Der intelligente Elektroantrieb aus dem Hause MAHLE ebikemotion erkennt deine Anstrengungen und unterstützt dich zuverlässig in jeder Lage bis 25 km/h. Die Systemschnittstellen integrieren sich hierbei modern, schlicht und nahezu unsichtbar in den leichten Carbonrahmen in Monocoque-Bauweise. Sperrige Bauteile, die das Fahrerlebnis beeinträchtigen, sucht man hier vergeblich.



Der präzise Elektroantrieb passt sich deinem Fahrstil zudem an und zaubert dir dank starker 40 Nm Drehmoment am Hinterrad ein breites Lächeln ins Gesicht. Für die mittlere Distanz genügt dem elektrifizierten Alleskönner ein dezent in das Unterrohr integrierter Akku mit einer Reichweite von bis zu 80 km.



Mit einem sehr geringen Systemgewicht von ca. 13,5 kg fliegt man nahezu über den Asphalt und kann sich dank der elektronischen Helferlein voll und ganz auf den Fahrspaß konzentieren.



JETZT 2.599 € statt UVP 3.299 €



*Bei dem hier aufgeführten Exemplar handelt es sich um einen Sonderaufbau aus dem Modelljahr 2019 in einer Singlespeed-Ausführung. Dieser wurde für etwaige Präsentationen auf Messe und Events herangezogen und befindet sich sowohl technisch und auch äußerlich in einem neuwertigen und fahrbereiten Zustand.or der Auslieferung wird das Bike noch einmal einen ganzheitlichen Service, sodass einem Fahrtantritt nach Erhalt nichts mehr im Wege steht.



Ein Umbau auf eine Kettenschaltung kann durchgeführt werden, da der Carbonrahmen über Aufnahmen für einen Umwerfer und auch entsprechende Züge verfügt. Auch der Hinterrad-Nabenmotor kann bis zu 12-Fach aufgerüstet werden.