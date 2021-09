Macina Gr He28 sc Rh51cm Diam5G Akku: PowerTube Bremsscheibe hinten: Shimano RT64 CL 160 Bremsscheibe: Shimano RT64 CL 180 Bremsentyp: hydraulische Scheibenbremse Cassette: Gates rear-sprocket 28T Display: SMARTPHONE HUB with Remote Einsatzbereich: City & Alltag Frontlicht: B&M Lumotec IQ-XS LED 70 Lux Gepäckträger: Wingee alloy fender- rails (plattform option) Grundfarbe: schwarz HR-Bereifung: Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 47-622 Ladegerät: Fast Charger 6A Lenkerbügel: Ergotec Lady Town GH16 Lenkergriffe: Ritchey WCS Classic leather (Nexus) Laufradsatz: KTM Line - Shimano Deore M6010 CL 36H 100-15TA / Ambrosio Track Disc 36H 622x20C / DT Champion 2.0 b Motor-Hersteller: Bosch Motortyp: Mittelmotor Pedale: Trekk.-Pedal VP-616 (anti-slip) Produktart: Herrenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Macina Trekking Alloy6061 IGH belt; PT625Wh Bosch Gen.4 / T-0770 Reifengröße (ETRTO): 47-622 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: KTM Line 30.9/350 Sattel: Selle Royal Lookin Schalthebel: Shimano Nexus 5 Revoshifter Ständer: KTM 28" adjust Steuersatz: KTM Team Trekking angle limit 1.1/8>1.5" +5 Tretlager: KTM TEAM ISIS 170mm Q16 Vorbau: KTM Line UP+ adjust. 0-90° VR-Bereifung: Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 47-622 Zahnriemen: Gates drive-belt 118T CDX

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2020

Kategorie City- oder Urban-Bike

City- oder Urban-Bike veröffentlicht am 2021-09-19T05:26:02+0000

Fahrrad-Marke KTM