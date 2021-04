Downtown is your district. Das Fahrrad ist das perfekte Verkehrsmittel im urbanen Bereich. Mit den E-Urban Modellen von KTM erlebst du deine Stadt ganz neu. Lebe den Fahrradkult, fühle dich frei, sei stylisch und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ewige Staus und lange Parkplatzsuche waren gestern. Das MACINA CITY ist der ideale Begleiter durch den städtischen Trubel. CITY und CENTRAL sind unsere klassischen Tiefeinsteiger, die auch die Möglichkeit für Riemenantrieb und Nabenschaltung bieten. Zudem gibt es das CITY auch mit ABS Ausstattung. Eine besonders hohe Alltagstauglichkeit steht bei allen Modellen im Vordergrund. Denn die Stadt gehört dir!

E-SYSTEM BOSCH PT-A+5I2 Rahmen Macina City US Disc Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-1180 GABEL Suntour NCX-D coil LO 63mm MOTOR Bosch ACTIVE PLUS Gen.3 - 25km/h / 50Nm DISPLAY Bosch INTUVIA LCD Display with Remote BATTERY Bosch PowerTUBE 500Wh hor. LADEGRÄT Bosch COMPACT Charger 2A SCHALTHEBEL Shimano Nexus 5 Revoshifter KURBEL KTM LINE BNI 170mm Q16 VORDERES KETTENBLATT FSA steel 38T Direct Mount HINTERES KETTENBLATT ESJOT 30T KETTE KMC Z1eHX BREMSE Shimano MT200 / MT200 2-Piston BREMSSCHEIBE Shimano RT30 CL 180 / 160 VORDERRAD KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 36H 100-5QR / Ambrosio Sport Disc 36H 622x23C / DT Champion 2.0 black HINTERRAD KTM Line - Shimano Nexus 5 Disc CL 36H 135-5QR / Ambrosio Sport Disc 36H 622x23C / DT Alpine II 2.34 black VORDERREIFEN Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 HINTERREIFEN Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 HANDGRIFF Ergon GP1 short without Barend LENKER KTM Line Noirette Plus 660mm LENKERVORBAU KTM Line adjust. 0-60° internal GABELLAGERUNG Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit SATTEL Selle Royal Essenza SATTELSTÜTZE KTM Line Elegance suspension 30.9/300 PEDALE Trekking-Pedal VP-616 anti-slip GEPÄCKTRÄGER KTM Racktime tour (snap-it 1+2) VORDERES LICHT B&M Lumotec UPP LED 30Lux HINTERES LICHT B&M Toplight 2C LED SCHUTZBLECH SKS B55 55mm black glossy Spoiler KETTENSCHUTZ KTM type 6 for Bosch Gen.4 FAHRRADSTÄNDER KTM 28" adjust