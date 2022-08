ENTSPANNT, SPORTLICH UND STYLISCH Your City. Your Bike. Bist du bereit für dein urbanes Abenteuer? Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung hat sich in Städten angesiedelt. Schon seit der Antike gilt die Stadt als Platz der Begegnung. Die zunehmende Landflucht bringt aber auch einiges an Konfliktpotential mit sich, vor allem in der Mobilität. Die Gründe dafür, dass viele Städter aufs Rad und in die Pedale steigen und urbane Mobilität inzwischen oftmals mit Fahrradmobilität gleichgesetzt wird, sind vielfältig. Auf alle Fälle bieten wir das ideale Verkehrsmittel. Die auf städtisches Radfahren ausgerichteten Urban-Bikes beweisen nicht nur absolute Tauglichkeit bei allen Tageszeiten, Witterungsverhältnissen und Bodenbeschaffenheiten. Sie krönen ihre Funktionalität auch mit puristisch-elegantem Design, das den Nerv der Pendler trifft. Aus den Modellen KENT, OXFORD, CITY und TOURELLA kannst du dir deinen Liebling aussuchen.

Kent He28 braun 56cm 8N Bereifung: SCHWALBE Citizen K-Guard Bremse hinten: SHIMANO RT10 CL 160 Bremse: SHIMANO RT10 CL 160 Bremsscheibe hinten: SHIMANO RT10 CL 160 Bremsscheibe: SHIMANO RT10 CL 160 Kassette: Carbon Drive 22 Default Farbe: nein Dynamo: SHIMANO 36H DH3D37 CL QR Felge: Remerx Top Disc 36H 622x19 Felge hinten: Remerx Top Disc, 36H, 622x19C Frontleuchte: TRELOCK BIKE-i VEO LS 233 LED Gabel: Rigid alloy 28" Anzahl Gänge: 8 Gang Gewicht: 14,8 kg Gepäckträger: KTM Racktime light (snap-it 1.0+2.0) Grundfarbe: braun Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO 36H Nexus-8 Disc Lenker: Black Line Riser 17 630mm Lenkergrife: Velo VLG-649-1/AD2S Gel MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: KENT Nabe/Schaltungsart: Shimano 36H NEXUS-8 Disc Speichennippel: DT Brass NOS: nein Onlinewarengruppe: online Pedale: KTM Onroad VPE-857 EPB Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: 28" Alloy 6061 URBAN T9630 Reifengröße (ETRTO): 42-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 1,6 Rückleuchte: TRELOCK DUO FLAT Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Black Line 27.2 Sattel: KTM Line Urban Schutzbleche: SKS A46R silver alloy Schalthebel: SHIMANO Nexus-8 SP Connect: nein Speichen: RM 2.0 INOX, silver Ständer: KTM Center 24"-28" adjust Steuersatz: Ritchey Zero Logic PRESS FIT OE, 1-1/8"", H:9.4mm Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Carbon Drive 46 Vorbau: Black Line 7° Nabe: SHIMANO 36H DH3D37 CL QR Zulässiges Gesamtgewicht: 133 kg