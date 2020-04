CENTO 5 RT D28 Sw Rh51 Wa 5NR



Akku: PowerPack

Bremsentyp: hydraulische Scheibenbremse

Kassette: ESJOT 30T

Display: Intuvia LCD Display with Remote

Einsatzbereich: City & Alltag

Frontleuchte: Fuxon F-250 LED 100Lux

Gepäckträger: KTM tour (carry more)

Grundfarbe: schwarz

HR-Bereifung: Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 40-622

Kettenschutz: SKS Chainbow 38T

Kette: KMC Z1 EHX

Ladegerät: Compact Charger 2A

Lenker: KTM Line Noirette Plus

Lenkergriffe: Ergon GP1 short w/o Barend

Laufradsatz: KTM Line - Shimano Acera T3000 36H QR / Ambrosio Track 36H 622x20C / DT Champion 2.0 silver

Motor-Hersteller: Bosch

Motortyp: Mittelmotor

Pedale: Trekk.-Pedal VP-616 (anti-slip)

Produktart: Unisex

Rahmenbezeichnung Herstel: Macina City US Alloy6061; Si-PP500Wh Bosch Gen.3 / T-9680

Reifengröße (ETRTO): 40-622

Rückleuchte: Fuxon R-99 LED

Rücktrittbremse: Ja

Sattelstütze: Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350

Sattel: Selle Royal Essenza

Schutzbleche: SKS B53T 53mm black glossy

Schalthebel: Shimano Nexus 5 Revoshifter

Ständer: KTM 28" adjust

Steuersatz: Ritchey OE Logic Zero 1.1/8"

Kurbelgarnitur: KTM COMP BNI 170mm Q16

Satori UP2 A-head Vorbau,: KTM Line UP3 adjust. 0-90°

VR-Bereifung: Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 40-622