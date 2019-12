Cento 5 P Un28 Rh51cmWave 5N



Akku-Hersteller: Bosch

Akku-Ladezeit 100%: 4,5 Stunden

Akku-Kapazität (Ah): 13,4 Ah

Akku-Spannung (Volt): 36 V

Akku-Reichweite: Turbo: 90 / Sport: 100 / Tour: 115 / Eco: 215

Akku-Typ: Lithium Ionen

Bereifung: Schwalbe Energizer Plus

Bremshebel: Shimano MT200

Cassette: Shimano 30Z - Kette KMC Z610HX - antirost

Einsatz: Trekking

Felgen: Ambrosio Track 700C, geöst

Frontlicht: Fuxon F-250 EB 12-Volt, 100 Lux LED-Scheinwerfer, Sensor, Tagfahrlicht

Gabel: Suntour SF18K-NCX-D LO

Radgewicht: 25,20 kg

Gepäckträger: KTM-Universal Gepäckträger, mit Racktime Snap-IT System

HR-Nabe: Shimano Nexus 5 SG-C7000-5D (Leerlaufnabe mit Centerlock-Discaufnahme

Kette: Rollenkette Z610HX

Lenkerbügel: KTM Line Satori Noirette plus 31,8 - 660mm

Motor-Hersteller: Bosch

Motor-Typ: Mittel.-Tretlagermotor

Nabe: Shimano Nexus 5 SG-C7000-5D (Leerlaufnabe mit Centerlock-Discaufnahme

Pedale: VP-616 Alu-Trekkingpedal mit Gummi

Produktart: Unisexfahrrad

Reifengröße: 40-622

Rücklicht: Fuxon R-121 EB 12 Volt, flaches Toplight

Sattelstütze: Suntour SP12-NCX, gefederte paralellogramm Stütze. 30.9/350

Sattel: Selle Royal Moderate, 52a New- Look-In, Gel

Schutzbleche: SKS-A46R, lang, ohne Rückstrahler, vorne Unterlaufstreben, hinten GT Befestigung

Schalthebel: Shimano Nexus 5 C7000-5 Drehgriffschalter

Sonstiges: KTM Line 006 Hinterbauständer

Speichen: DT-Champion/ Alpine 2.3, black

Tretlager: Bosch by FSA - Motorritzel 16 Zähne /Übersetzung 10x2.5 = 40, KTM-Delta Tretkurbeln

Vorbau: KTM Line Satori UP 31.8, verlängerter A-Head, Neigung verstellbar 0-60°

VR-Nabe: Shimano Deore M6000 Centerlock