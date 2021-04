Das CENTO 5 DISC setzt auf die Kombination aus einem tiefen Durchstieg und einem leistungsstarken BOSCH Motor Wer viel in der Stadt unterwegs ist und Komfort zu schätzen weiß, findet im CENTO 5 DISC einen perfekten Begleiter. Insbesondere Vielfahrer in der Stadt wissen, das Komfort bei einem modernen E-Bike eine wichtige Eigenschaft ist. Was das angeht, bietet das CENTO 5 DISC das Deluxe-Paket. Allen voran verleiht der BOSCH Motor viel Freude und ein natürliches harmonisches Gefühl beim Fahren. Darüber hinaus gestaltet der tiefe Durchstieg das Auf- und Absteigen sehr bequem und barrierefrei. Auch die gefederte Sattelstütze sorgt für Komfort, wenn es doch mal holbrig wird. Ferner sorgt eine hydraulische Felgenbremse für sicheres Verzögern und Anhalten. Auch die Beleuchtung dieses voll ausgestatteten Komfort-E-Bikes kann sich sehen lassen. Es verfügt über einen sehr hellen LED-Scheinwerfer, inklusive Sensor und Tagfahrlicht. Auch das flache Rücklicht garantiert eine hervorragende Sichtbarkeit.

CEN.5 Disc 500Wh D29 Sw Rh56 Wa 5NF Akkuoption: 400Wh abzgl. 200EUR/300Wh abzgl. 400EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerPack 500 Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard Bremse hinten: Shimano MT200 / MT200 2-Piston Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: Shimano RT30 CL 160 Bremsscheibe: Shimano RT30 CL 180 Kassette: ESJOT 30T Display: Bosch INTUVIA LCD Display Felge: Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C Felge hinten: Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C Frontleuchte: Fuxon FF-100 EB LED 100 Lux Gabel: Suntour NEX-E25 coil NLO 63mm Anzahl Gänge: 5 Gang Gewicht: 26,6 kg Eigengewicht : ca. 26,6 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: KTM tour (carry more) Grundfarbe: schwarz Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano Nexus 5 Disc CL 36H 135-5QR Kettenschutz: SKS Chainbow 38T Kette: KMC Z1eHX Lenker: KTM Line Noirette Plus 660mm Lenkergriffe: Ergon GP1 short without Barend MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: CENTO Motor: Bosch PerformanceLine 65Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus 5 Disc CL 36H 135-5QR Speichennippel: DT Brass NOS: nein Pedale: Trekking-Pedal VP-616 anti-slip Produktart: Unisexfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Macina City US Disc Alloy6061; Si-PP500Wh Bosch Gen.3 / T-1670 Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 29 x 2,0 Schloss: ABUS Standard Rückleuchte: Fuxon R-99 LED Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 Sattel: Selle Royal Essenza Schaltungsart: 5-GangNabe Shimano Freilauf Schutzbleche: SKS B55 55mm black glossy Spoiler Schalthebel: Shimano Nexus 5 Revoshifter Speichen: DT Champion 2.0 silver / DT Alpine II 2.34 silver Ständer: KTM 28" adjust Steuersatz: Ritchey Zero Logic OE 1.1/8" Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: KTM LINE BNI 170mm Q16 Satori UP2 A-head Vorbau,: KTM Line UP3 adjust. 0-90° Nabe (Vorderrad): Shimano Acera M3050 CL 36H 100-5QR zulässiges Gesamtgewicht: 145 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 145 kg