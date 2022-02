E-NOVA EV Er28 bl Rh47cm WaveSlN Akku-Hersteller: Bosch Akku: BOSCH PowerTube Vertikal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: Energizer Active Plus Kassette: Gates CDX 26T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Kiox Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: Ryde Rival21 Disc Felge hinten: Ryde Rival21 Disc Frontleuchte: B&M Eyc 50 Lux Gabel: KOGA Feathershock Anzahl Gänge: stufenlos Gewicht **: 29,2 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Racktime frame integrated Grundfarbe: blau Hersteller: KOGA B.V. Nabe (Hinterrad): Koga E-bike specific Disc for 12x148 Thru Axle Kettenschutz: Beltdisc Lenker: KOGA Ergosport Touring Alloy Griffe: KOGA MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: unbekannt (False) Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Enviolo Trekking NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Schloss (separat erhältli: AXA Rahmenschloss Rückleuchte: B&M Toplight 2C Plus Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: KOGA gefedert Sattel: Selle Royal Schutzbleche: Curana Apollo alloy Schlauch: Schwalbe Schalthebel: Enviolo Draaishifter SP Connect: nein Speichen: Sapim Strong Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: KOGA Vorbau: KOGA Adjustable Oversized Nabe: Koga Disc for 15x100 Thru Axle Zahnriemen: Gates Carbondrive CDX Premium Belt

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2022

Kategorie City- oder Urban-Bike

City- oder Urban-Bike veröffentlicht am 2022-02-01T10:02:53+0000

Fahrrad-Marke Koga