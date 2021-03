Image XXL He28 Sw Rh50cm Trek8N Bereifung: Schwalbe Marathon Bereifung Bremshebel: Magura HS11 Bremshebel Dynamo: Shimano Nabendynamo Einsatz: Trekkingrad Farbrichtung: schwarz Felge: Rodi Airline Plus Hohlkammer Felgen Scheinwerfer: Concept EX Pro 80 Lux LED Scheinwerfer mit Standlichtfunktion+Tagfahrlicht Gabel: SR Suntour CR 8V Federgabel mit Lockout Gepäckträger: Aluminium 3-Bein Gepäckträger Nabe (Hinterrad): Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung mit Rcktritt Kettenschutz: halb geschlossener Kettenschutz Lenker: Concept EX Metrostyle Lenker Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung mit Rcktritt Pedale: Kunststoff-Pedale Produktart: Herrenfahrrad Rücklicht: Basta Riff Steady LED mit Standlichtfunktion Sattelstütze: Patent XXL Sattelstütze gefedert Sattel: Selle Royal Nuvola Sattel Schutzbleche: Kunststoff Schutzbleche Schalthebel: Shimano Nexus Drehgriffschalter Sonstiges: Ständer Kurbelgarnitur: Prowheel Kurbelgarnitur Satori UP2 A-head Vorbau,: Aluminium Vorbau verstellbar Nabe (Vorderrad): Shimano DH-3N31 Nabendynamo

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2015

Kategorie City- oder Urban-Bike

City- oder Urban-Bike veröffentlicht am 2021-03-27T18:32:27+0000

Fahrrad-Marke Kalkhoff