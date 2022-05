Image 5.S Belt Da28 Rh53cm Tief 5G white Akku: Integrated Li-Ion 36V & 540 Wh Bereifung: Schwalbe Marathon, 47-622 Bremshebel: Shimano MT445 Bremsentyp: hydraulische Scheibenbremse Kassette: Gates CDX Carbondrive Einsatzbereich: City & Alltag Felge: RODI Blackrock, geöst Frontleuchte: HERRMANS® H-Black MR8, LED Gabel: SR Suntour NEX E25 HLO, blockierbar, 15 mm Steckachse Gepäckträger: Racktime Systemgepäckträger Nabe (Hinterrad): SHIMANO Nexus, 5-Gang Innenlager: Integriert in Mittelmotor Kettenschutz: HERRMANS® Halo Kette: Gates Carbondrive CDX Lenker: Concept EX City Riser Griffe: ERGON GC10 Motor-Hersteller: Shimano Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus, 5-Gang Pedale: Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Integrale 0.5, Aluminium Vorbaulänge: 80 mm Rückleuchte: Busch & Müller integriert in Gepäckträger Sattel: SELLE ROYAL Lookin Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz Schalthebel: SHIMANO Nexus Speichen: Niro Vorbau: Concept EX, verstellbar Nabe: SHIMANO Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse Zul,,ssiges Gesamtgewicht: 130 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2020

Kategorie City- oder Urban-Bike

City- oder Urban-Bike veröffentlicht am 2022-05-09T15:44:49+0000

Fahrrad-Marke Kalkhoff