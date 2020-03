IMAGE XXL 28 Rh53cm Diam 8N



Akku-Kapazität (Ah): 13,8 Ah

Akku-Spannung (Volt): 36 V

Bereifung: Schwalbe Marathon, 47-622

Bremshebel: Shimano T445

Kassette: Shimano, starr

Display: Impulse Evo Smart Compact, mit Bluetooth und USB Ladebuchse

Felgen: Rodi Airline Plus, geöst

Frontleuchte: Herrmans H-Black MR8, LED

Gabel: SR Suntour NEX E25, blockierbar, 15 mm Steckachse

Gepäckträger: Racktime System Gepäckträger

Nabe (Hinterrad): Shimano Nexus, 8-Gang

Kette: KMC Z510-EPT

Lenker: Concept EX Ergo Riser

Motor-Hersteller: Daum

Motortyp: Mittelmotor

Nabe/Schaltungsart: 8-G Shimano Nexus

Pedale: Urban, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor

Produktart: Herrenfahrrad

Rückleuchte: AXA Blueline, LED

Sattelstütze: Patent XXL, gefedert

Sattel: Selle Royal Nuvola

Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz

Schalthebel: Shimano Nexus

Speichen: Niro, schwarz

Kurbelgarnitur: Concept

Satori UP2 A-head Vorbau,: Concept EX, verstellbar

Nabe (Vorderrad): Shimano Deore M6000, mit Schnellspanner