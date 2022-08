Bosch Performance Line 65Nm / 625Wh-Akku / zul. Gesamtgewicht 170kg / Inter 5E Nabenschaltung / gefederte Sattelstütze / leistungsstarke Lichtanlage / Racktime Gepäckträger Ein Fahrrad, das wie ein bester Freund ist: Es lässt Sie nicht im Stich und hat für jede Situation die passende Lösung parat. Das ist das Kalkhoff Image 5.B Move+. Dank des Bosch Performance Line Motors mit 65 Nm können Sie sich stets auf die nötige Unterstützung verlassen und meistern auch steilere Steigungen ohne Anstrengungen. Im Zusammenspiel mit dem integrierten PowerTube Akku mit 625 Wh Akkukapazität, sind auch längere Touren am Wochenende möglich. Möchten Sie sich über den Akkustand, die derzeitige Geschwindigkeit, die restliche Reichweite oder die aktuelle Unterstützungsstufe informieren, dann reicht ein kurzer Blick auf das übersichtliche Bosch Intuvia Display aus. Die hochwertige Shimano Nexus Nabenschaltung harmoniert perfekt mit der Bosch Motor und ermöglicht geschmeidige Gangwechsel. Hinzu kommen Scheibenbremsen von Shimano, welche dank überzeugender Bremskraft bei jedem Wetter sichere Bremsvorgänge garantieren. Hinzu kommt viel nützliches Zubehör, welches Ihren Alltag vereinfacht. Zum einen der praktische Seitenständer, der im Zusammenspiel mit dem integrierten Ringschloss ein sicheres Abstellen des Rades ermöglicht. Zum anderen schützen die Kunststoff-Schutzbleche vor ungewollten Schmutzflecken an verregneten Tagen. Dank der vormontierten Herrmans Lichtanlage, werden Sie im Straßenverkehr gesehen und behalten stets den Überblick. Außerdem verfügt dieses E-Bike über einen Gepäckträger, mit dessen Hilfe das zulässige Gesamtgewicht von bis zu 170 kg bestmöglich ausgenutzt werden kann.

IMAGE 5.B Move+ 625Wh D29 Gr Rh48 Wa 5NF Akkuoption: 500Wh abzgl. 200EUR/400Wh abzgl. 400EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: SCHWALBE Big Ben Plus Bremse hinten: TEKTRO M530, 4-Piston/2-Piston, hydraulische Scheibenbremse Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: 180 mm Bremsscheibe: 180 mm Kassette: SHIMANO, starr Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: RODI Airline Plus, geöst Felge hinten: RODI Airline Plus, geöst Frontleuchte: HERRMANS® H-Black MR8, LED Gabel: SR SUNTOUR Mobie25, Air, blockierbar, 15 mm Steckachse Anzahl Gänge: 5 Gang Eigengewicht : ca. 27 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Aluminium, mit Snap-IT System Grundfarbe: grau Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO Nexus, 5-Gang Innenlager: Integraded in Drive Unit Kettenschutz: HERRMANS® Halo Kette: KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung Lenker: Concept EX City Riser Lenkergriffe: ERGON GC10 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Motor: Bosch PerformanceLine 65Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus, 5-Gang NOS: nein Pedale: Comfort Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Integrale 0.5, Aluminium Reifengröße (ETRTO): 55-622 Schloss: TRELOCK Balloon, gleichschließend, Schlüssel abziehbar Rückleuchte: TRELOCK COB Line, mit Bremslicht, LED Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: KALKHOFF, Inbus Sattelstütze: Patent XXL, gefedert Sattel: SELLE ROYAL Essenza Plus Schaltungsart: 5-GangNabe Shimano Freilauf Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz Schalthebel: SHIMANO Nexus SP Connect: nein Speichen: Niro Ständer: Hinterbauständer, einstellbar Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: Concept EX, verstellbar Nabe: SHIMANO Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse Zahnriemen: Kette zulässiges Gesamtgewicht: 170 kg Such-Merkmale: Wave, Nabenschaltung, Kette, FL Zulässiges Gesamtgewicht: 170 kg