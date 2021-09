Bosch Performance Line 65Nm / 625Wh-Akku / zul. Gesamtgewicht 170kg / leistungsstarke Lichtanlage / Racktime Gepäckträger Elegant, leise, antriebsstark und für ein zulässiges Gesamtgewicht von 170kg ausgelegt: Das IMAGE 5.B MOVE + bietet hohen Fahrkomfort in der Stadt und auf dem Land für kräftige Fahrer und Fahrerinnen. Wie der Name bereits verrät, ist das IMAGE 5.B MOVE + für ein zulässiges Gesamtgewicht von 170kg ausgelegt. Die speziellen Speichen, Felgen sowie der Sattel und die Sattelstütze ermöglichen dieses. Der BOSCH Performance Line zusammen mit der robusten Nabenschaltung und den hydraulischen Scheibenbremsen, ergibt eine exzellente Fahr- und Bremsleistung in der Stadt. Aber auch in puncto Komfort kann sich das IMAGE 5.B MOVE + sehen lassen. Für Sicherheit sorgen die leistungsstarke Lichtanlage und die mit Pannenschutz ausgestattete Schwalbe Bereifung.

IMA.5.B Move + 625Wh D28 Ws Rh48 Wa 5NF Akkuoption: 500Wh abzgl. 200EUR/400Wh abzgl. 400EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube 625 Horizontal Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Energizer Active Plus Bremshebel hinten: Shimano MT400 Bremshebel: Shimano MT400 Bremse hinten: Shimano MT400 Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: 180 Bremsscheibe: 180mm Kassette: Shimano, starr Display: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: Rodi Airline Plus, geöst Felge hinten: Rodi Airline Plus, geöst Frontleuchte: Herrmans H-Black MR8, LED Gabel: SR Suntour Mobie25, Air, blockierbar, 15 mm Steckachse Anzahl Gänge: 5 Gang Eigengewicht : ca. 27,9 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Racktime Systemgepäckträger Grundfarbe: weiß Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano Nexus, 5-Gang Innenlager: Integrated in Drive Unit Kettenschutz: Herrmans Halo Kette: KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung Lenker: Concept EX City Riser Lenkergriffe: Herrmans Line MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: IMAGE Motor: Bosch PerformanceLine 65Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus, 5-Gang NOS: nein Pedale: Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Integrale 0.5, Aluminium Reifengröße (ETRTO): 50-622 Schloss (separat erhältli: Trelock RS 453, Schlüssel abziehbar Rückleuchte: Herrmans H-Trace, LED Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Kalkhoff, Inbus Sattelstütze: Patent XXL, gefedert Sattel: Selle Royal Essenza Plus Schaltungsart: 5-Gang Nabenschaltung Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz Schalthebel: Shimano Nexus Speichen: Niro Ständer: Hinterbauständer, einstellbar Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: Concept EX, verstellbar Nabe (Vorderrad): Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse zulässiges Gesamtgewicht: 170 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 170 kg