Bosch Active Line Plus 50Nm / 500Wh-Akku / gefederte Sattelstütze / gute Lichtanlage Ein besonders komfortables und pflegeleichtes E-Bike für die Stadt: Das Kalkhoff Image 3.B Move FL. So bieten die Sattelstütze und die Federgabel nicht nur eine Abfederung von Unebenheiten auf der Straße, sondern die Federgabel lässt sich auch per Lockout-Funktion feststellen. Das ist besonders interessant, wenn man den Berg hoch fahren möchte. Der verstellbare Lenkervorbau kann ganz deiner bevorzugten Fahrhaltung angepasst werden und ist mit dem Purion Display ausgestattet, welches zur Bedienung des Bosch Active Line Plus Antriebs dient. Die als besonders wartungsarm bekannte und beliebte Nabenschaltung von Shimano, bietet genügend Übersetzung um in der Stadt und auf entspannten Ausflügen energie- und kräftesparend zu reisen.

IMAGE 3.B Move FL 500Wh D28 Gr Rh50 Wa NF Akkuoption: 400Wh abzgl. 200EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 500 Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: SCHWALBE Energizer Plus Performance Bremse hinten: SHIMANO MT200, hydraulische Scheibenbremse Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: 160 mm Bremsscheibe: 180 mm Kassette: SHIMANO, starr Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: Hochprofil, geöst Felge hinten: Hochprofil, geöst Frontleuchte: HERRMANS® MR GO, LED, 20 Lux Gabel: SR SUNTOUR NEX E25 HLO, blockierbar Anzahl Gänge: 8 Gang Eigengewicht : ca. 26 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Tour, Aluminium Grundfarbe: grau Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO Nexus, 8-Gang Innenlager: Integraded in Drive Unit Kettenschutz: HERRMANS® Halo Kette: KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung Lenker: Tour, Aluminium Lenkergriffe: ERGON GC10 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Motor: Bosch ActiveLine PLUS - 50Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus, 8-Gang NOS: nein Pedale: Comfort, Aluminium Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Integrale 0.1, Aluminium Reifengröße (ETRTO): 50-622 Schloss: TRELOCK RS453, gleichschließend, Schlüssel abziehbar Rückleuchte: HERRMANS® H-Trace, LED Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: KALKHOFF, Inbus Sattelstütze: Patent, gefedert Sattel: SELLE ROYAL Nuvola Schaltungsart: 8-Gang Nabenschaltung Freilauf Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz Schalthebel: SHIMANO Nexus SP Connect: nein Speichen: Niro Ständer: Hinterbauständer, einstellbar Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: Aluminium, verstellbar Nabe: SHIMANO TX505, mit Schnellspanner Zahnriemen: Kette zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg Such-Merkmale: Wave, Nabenschaltung, Kette, FL Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg