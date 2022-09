Bosch Performance Line 65Nm / 500Wh-Akku / zul. Gesamtgewicht 170kg / gefederte Sattelstütze / gute Lichtanlage Für Alle die ein robustes Einstiegsmodell suchen, ist das Kalkhoff Image 1.B XXL RT die richtige Wahl. Ausgestattet mit einer hydraulischen Shimano Scheibenbremse, einem Bosch Performance Line Motor mit leistungsstarkem 500Wh Akku und einer 5-Gang Shimano Nabenschaltung mit Rücktrittfunktion. Das Image 1.B XXL RT ist für ein Einstiegsmodell mehr als vernünftig ausgestattet.

IMAGE 1.B XXL RT 500Wh D28 Gr Rh60 Wa 5NR Akkuoption: 400Wh abzgl. 200EUR/300Wh abzgl. 400EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerPack 500 Wh Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: für alle Erwachsenenräder / für 12-20" Kinderräder Bremse hinten: SHIMANO MT200, hydraulische Scheibenbremse Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: 160 mm Bremsscheibe: 180 mm Kassette: SHIMANO, starr Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: RODI Airline Plus, geöst Felge hinten: RODI Airline Plus, geöst Frontleuchte: HERRMANS® H-Black MR8, LED Gabel: Suntour NVX30, XXL Feder, blockierbar Anzahl Gänge: 5 Gang Eigengewicht : ca. 26 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Aluminium, mit Snap-IT System Grundfarbe: grau Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO Nexus, 5-Gang Innenlager: Integraded in Drive Unit Kettenschutz: HESLING® Move Kette: KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung Lenker: Tour, Aluminium Lenkergriffe: ERGON GC10 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Motor: Bosch PerformanceLine 65Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus, 5-Gang NOS: nein Pedale: Aluminium, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Bosch V2, Aluminium Reifengröße (ETRTO): 55-622 Schloss: TRELOCK RS 453, Schlüssel abziehbar Rückleuchte: HERRMANS® H-Trace, LED Rücktrittbremse: ja Sattelklemme: KALKHOFF, Inbus Sattelstütze: Patent XXL, gefedert Sattel: SELLE ROYAL Giara Schaltungsart: 5-GangNabe Shimano Rücktritt Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz Schalthebel: SHIMANO Nexus SP Connect: nein Speichen: Niro Ständer: Hinterbauständer, einstellbar Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: Aluminium, verstellbar Nabe: SHIMANO TX505, mit Schnellspanner Zahnriemen: Kette zulässiges Gesamtgewicht: 170 kg Such-Merkmale: Wave, Nabenschaltung, Kette, RT Zulässiges Gesamtgewicht: 170 kg