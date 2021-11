ENDEAVOUR 1.B Move 400Wh 26 Wave grün 8K Akku: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V & 400 Wh Bereifung: Schwalbe Energizer Active Plus, 47-559 Bremshebel: Shimano MT200 Bremsscheibe hinten: 160 mm Bremsentyp: hydraulische Scheibenbremse Kassette: Shimano HG31 Einbaudimensionen (Vorder: 100mm Einsatzbereich: Trekking & Tour Felge: Concept, geöst 14) Frontleuchte: Herrmans MR GO, LED, 20 Lux 10) Gabel: SR Suntour NEX, einstellbar Gepäckträger: Tour, Aluminium Grundfarbe: grün Nabe (Hinterrad): Shimano TX505, mit Schnellspanner Innenlager: Integriert in Mittelmotor Kettenschutz: HERRMANS SLYDE REVOLVER Kette: KMC X8 Klingel: ja Korb: nein Lenker: Concept City Cruiser Lenkergriffe : Herrmans Click Motor-Hersteller: Bosch .9) Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Altus Pedale: City Comfort .2) Produktart: Trekking Pumpe: nein Rahmenbezeichnung Herstel: Bosch V2, Aluminium Reifengröße (ETRTO): 47-559 Rahmengeometrie BB-Drop: 40 mm Rahmengeometrie Hinterbau: 459 mm Rahmengeometrie Oberrohr : 600 mm Rahmengeometrie Reach: 459 mm Rahmengeometrie Radstand: 1115 mm Rahmengeometrie Sitzrohrw: 73° Rahmengeometrie Stack: 40 mm Rahmengeometrie Steuerroh: 71° Rahmengeometrie Vorbaulän: 90 mm Schloss (separat erhältli: nein Rückleuchte: AXA Blueline, LED mit Standlicht Rücktrittbremse: nein Sattel: Kalkhoff Sport Comfort Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz Schalthebel: Shimano Acera Speichen: Niro Ständer: Hinterbauständer 15) Kurbelgarnitur: Aluminium Umwerfer: Shimano Deore XT Satori UP2 A-head Vorbau,: Concept SL, verstellbar Nabe (Vorderrad): Shimano TX505, mit Schnellspanner Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg

