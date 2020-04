Ag.4.B Move 500Wh D28 Sw Rh558NF



Akku: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V & 500 Wh

Bereifung: Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622

Bremshebel: Magura HS11

Bremsentyp: hydraulische Felgenbremse

Kassette: Shimano, starr

Einbaudimensionen (Vorder: 100 mm

Einsatzbereich: City & Alltag

Felgen: Concept EX, Hohlkammer, geöst

Frontleuchte: Herrmans H-Black MR4, LED

Gabel: SR Suntour NEX HLO, blockierbar

Gepäckträger: Tour, Aluminium

Nabe (Hinterrad): Shimano Nexus, 7-Gang

Innenlager: Integriert in Mittelmotor

Kettenschutz: Hesling Move

Kette: KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung

Klingel: ja

Korb: nein

Lenker: Comfort

Lenkergriffe: Herrmans Click

Motor-Hersteller: Bosch

Motortyp: Mittelmotor

Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus, 7-Gang

Pedale: Comfort Aluminium

Produktart: Unisex

Pumpe: nein

Rahmenbezeichnung Herstel: Integrale 0.1, Aluminium

Reifengröße (ETRTO): 47-622

Rahmengeometrie BB-Drop: 65 mm

Rahmengeometrie Hinterbau: 490 mm

Rahmengeometrie Oberrohr : 628 mm

Rahmengeometrie Reach: 490 mm

Rahmengeometrie Radstand: 1126 mm

Rahmengeometrie Sitzrohrw: 75°

Rahmengeometrie Stack: 65 mm

Rahmengeometrie Steuerroh: 72°

Vorbaulänge: 110 mm

Rahmenschloss: ja

Rückleuchte: AXA Blueline, LED mit Standlicht

Rücktrittbremse: nein

Sattel: DDK Memory Foam L

Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz

Schalthebel: Shimano Nexus

Speichen: Niro

Ständer: Hinterbauständer, einstellbar

Kurbelgarnitur: Aluminium

Satori UP2 A-head Vorbau,: Concept SL, verstellbar

Nabe (Vorderrad): Shimano Tourney, mit Schnellspanner

Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg