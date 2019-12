Beschreibung

Bosch Active Line Plus, Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung und Rücktrittbremse, stilvoll

Mit dem komfortablen und edel designten Agattu 4.B Move lässt Kalkhoff Sie stilvoll und entspannt durch die Stadt radeln. Die Ausstattung ist ganz auf Komfort ausgerichtet. So fangen die blockierbare SR Suntour NEX Federgabel und die gefederte Sattelstütze so manch ruppige Wege angenehm ab. Damit nicht nur das Fahren angenehm bleibt, hat Kalkhoff am Agattu 4.B Move eine 8-Gang Nexus Nabenschaltung von Shimano, sowie die hydraulische Magura HS11 Felgenbremse verbaut. Sowohl Schaltung als auch Bremse gelten als besonders robust und wartungsarm. Ein moderner LED Scheinwerfer, ein bequemer Sattel, ein breiter Ständer: Das formschöne Agattu 4.B Move ist rundum alltagstauglich ausgestattet. Und als feines Extra, ist das montierte Trelock Rahmenschloss zusammen mit dem Bosch Akku gleichschließend. Perfekt, um es beim Brötchenholen kurz abzustellen.